Д.Трамп назвав президента Сирії "твариною"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox Business назвав президента Сирії Башара Асада “твариною”, передає УНН.
Крім того, американський президент висловив думку, що якби Росія не підтримувала нинішню владу Сирії, то в цій країні не було б проблем.
“Якби Росія не пішла і не підтримала цю тварину, у вас би не було зараз проблеми,” — сказав Д.Трамп, відповідаючи на питання про Б.Асада.
Нагадаємо, президент США заявив, що не планує розширення участі в Сирії.
Як повідомляв УНН, британський прем’єр Тереза Мей і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову і заявили про намір переконати Росію, що союз з президентом Сирії Башаром Асадом не в її інтересах.