Т.Мей і Д.Трамп мають намір переконати Росію припинити "союз" з Б.Асадом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Британський прем’єр Тереза Мей і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову і заявили про намір переконати Росію, що союз з президентом Сирії Башаром Асадом не в її інтересах. Про це повідомляється на сайті британського уряду, передає УНН.
“Прем’єр-міністр (Великобританії Т.Мей) і президент (США Д.Трамп) зійшлися на тому, що зараз є унікальна можливість переконати Росію, що її союз з Асадом більше не відповідає її стратегічним інтересам,” — йдеться в повідомленні.
Сторони також дійшли висновку, що Іран є загрозою для Близького Сходу.
Крім того, вони обговорили майбутній візит в Москву держсекретаря США Рекса Тіллерсона.
“Вони погодилися, що візит держсекретаря Р.Тіллерсона в Москву на цьому тижні дає можливість досягти прогресу на шляху до вирішення, яке дозволить забезпечити довгострокове політичне врегулювання,” — йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, голова міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон обговорив з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном підтримку Росією сирійського президента Башара Асада.