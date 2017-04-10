Б.Джонсон та Р.Тіллерсон обговорили підтримку Росією Б.Асада

“Підтримка Росією Асада — основна тема переговорів, які були щойно з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном напередодні зустрічі з колегами із G7 у Італії”, — написав Б.Джонсон.

Як повідомляв УНН, Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Італії на дводенну зустріч міністрів “Групи семи” (G7) промислово розвинених країн, які планують окреме засідання присвятити кризі в Сирії.