Б.Джонсон та Р.Тіллерсон обговорили підтримку Росією Б.Асада
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Голова міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон обговорив з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном підтримку Росією сирійського президента Башара Асада. Про це на своєму мікроболозі у Twitter повідомив очільник МЗС Британії, передає УНН.
“Підтримка Росією Асада — основна тема переговорів, які були щойно з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном напередодні зустрічі з колегами із G7 у Італії”, — написав Б.Джонсон.
Як повідомляв УНН, Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Італії на дводенну зустріч міністрів “Групи семи” (G7) промислово розвинених країн, які планують окреме засідання присвятити кризі в Сирії.