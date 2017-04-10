Р.Тіллерсон прибув на зустріч міністрів G7 до Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Італії на дводенну зустріч міністрів “Групи семи” (G7) промислово розвинених країн, які планують окреме засідання присвятити кризі в Сирії, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Очікується, що сирійську проблему учасники зустрічі обговорять зранку 11 квітня. Разом з членами “Групи семи” в цій частині роботи візьмуть участь міністри закордонних справ Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Йорданії та Катару.
Голова МЗС Італії Анджеліно Альфано назвав метою сирійської сесії запобігання “небезпечній військовій ескалації” шестирічного конфлікту. Британські ЗМІ повідомили, що Лондон наполягатиме на запровадженні нових санкцій щодо Росії, якщо вона відмовиться розірвати відносини з режимом Б.Асада.
Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет “Томагавк” аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на хімічну атаку в місті Хан-Шейхун 4 квітня, в якій Захід звинувачує режим Б.Асада.