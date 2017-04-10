Велика Британія наполягла на нових санкціях щодо Москви

Нові санкції покликані істотно ускладнити життя російським урядовцям, відзначає видання. Згідно з даними видання, документ про санкції був підготовлений Б.Джонсоном для зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в італійській Лукка.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп обмірковує можливість посилення санкцій проти Росії через Сирію. Про це в ефірі CNN заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі.