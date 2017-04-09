Д.Трамп обмірковує посилити санкцій проти Росії через Сирію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп обмірковує можливість посилення санкцій проти Росії через Сирію. Про це в ефірі CNN заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі, передає УНН.
"Президент має намір обговорити це питання (посилення санкцій - ред.) і цей процес обговорення вже йде", - заявила Н.Хейлі, відповідаючи на запитання, чи "хоче президент більш жорстких санкцій проти Росії і Ірану".
Як повідомляв УНН, у Сенаті США не виключили введення додаткових санкцій проти Росії.