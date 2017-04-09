У Сенаті США не виключили введення додаткових санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що він не виключає запровадження нових санкцій проти Росії, якщо пропозиція матиме двопартійну підтримку, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
“Якщо адміністрація вважає, що потрібні додаткові санкції, або ми можемо домовитися щодо чогось, що матиме двопартійну підтримку, я не виключаю цього”, - сказав М.Макконнелл.
Законодавець додав, що він “бажає порозмовляти з головою комітету з міжнародних відносин Бобом Коркером про додаткові санкції проти Росії у зв’язку з її підтримкою режиму сирійського президента Башара аль-Асада.
Тим часом сенатори обмірковують те, як відреагувати на втручання Росії у президентські вибори в 2016 році, продовження війських дій на сході України і підтримку режиму Асада.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив американському Конгресу про обставини ракетного ударупо Сирії й попередив про можливість нових атак “у міру потреби.