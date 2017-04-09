Д.Трамп повідомив Конгресу США про можливість нових ударів по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп повідомив американському Конгресу про обставини ракетного ударупо Сирії й попередив про можливість нових атак “у міру потреби”, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Я наказав здійснити цю акцію, щоб погіршити здатність сирійської армії проводити подальші атаки з застосуванням хімічної зброї... тим самим сприяючи стабільності в регіоні і запобігаючи погіршенню нинішньої гуманітарної катастрофи”, — пояснив мотиви свого рішення президент США.
Далі в листі він вказав, що Сполучені Штати “вживатимуть додаткових заходів, у міру потреби і доцільності, переслідуючи свої важливі національні інтереси”.