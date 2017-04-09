Д.Трамп сообщил Конгрессу США о возможности новых ударов по Сирии

“Я приказал осуществить эту акцию, чтобы ухудшить способность сирийской армии проводить дальнейшие атаки с применением химического оружия ... тем самым способствуя стабильности в регионе и предотвращая ухудшение нынешней гуманитарной катастрофы”, — объяснил мотивы своего решения президент США.

Далее в письме он указал, что Соединенные Штаты “принимать дополнительные меры, при необходимости и целесообразности, преследуя свои важные национальные интересы”.