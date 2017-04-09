Д.Трамп сообщил Конгрессу США о возможности новых ударов по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил американскому Конгрессу об обстоятельствах ракетного удару по Сирии и предупредил о возможности новых атак “при необходимости”, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Я приказал осуществить эту акцию, чтобы ухудшить способность сирийской армии проводить дальнейшие атаки с применением химического оружия ... тем самым способствуя стабильности в регионе и предотвращая ухудшение нынешней гуманитарной катастрофы”, — объяснил мотивы своего решения президент США.
Далее в письме он указал, что Соединенные Штаты “принимать дополнительные меры, при необходимости и целесообразности, преследуя свои важные национальные интересы”.