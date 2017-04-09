В Сенате США не исключили введение дополнительных санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что он не исключает введения новых санкций против России, если предложение будет иметь двухпартийную поддержку, передает УНН со ссылкой на Голос Америки .
"Если администрация считает, что нужны дополнительные санкции, или мы можем договориться относительно чего то, что будет иметь двухпартийную поддержку, я не исключаю этого", - сказал М.Макконнелл.
Законодатель добавил, что он "желает поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркер о дополнительных санкциях против России в связи с ее поддержкой режима сирийского президента Башара аль-Асада.
Между тем сенаторы обсуждают то, как отреагировать на вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, продолжение войсками действий на востоке Украины и поддержку режима Асада.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил американскому Конгрессу об обстоятельствах ракетного ударупо Сирии и предупредил о возможности новых атак "по мере надобности .