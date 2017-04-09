Д.Трамп обдумывает усилить санкции против России через Сирию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность усиления санкций против России через Сирию. Об этом в эфире CNN заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает УНН.
"Президент намерен обсудить этот вопрос (усиление санкций - ред.) И этот процесс обсуждения уже идет", - заявила Н.Хейли, отвечая на вопрос, "хочет президент более жестких санкций против России и Ирана".
Как сообщал УНН, в Сенате США не исключили введения дополнительных санкций против России .