Д.Трамп обдумывает усилить санкции против России через Сирию

"Президент намерен обсудить этот вопрос (усиление санкций - ред.) И этот процесс обсуждения уже идет", - заявила Н.Хейли, отвечая на вопрос, "хочет президент более жестких санкций против России и Ирана".

Как сообщал УНН, в Сенате США не исключили введения дополнительных санкций против России .