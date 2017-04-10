Великобритания настояла на новых санкциях в отношении к Москвы

Новые санкции призваны существенно усложнить жизнь российским чиновникам, отмечает издание. Согласно данным издания, документ о санкциях был подготовлен Б.Джонсоном для встречи министров иностранных дел стран G7 в итальянской Лукка.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп обдумывает возможность усиления санкций против России через Сирию. Об этом в эфире CNN заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.