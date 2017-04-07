США атакували Сирію крилатими ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Американські кораблі завдали удар крилатими ракетами по території Сирії, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як повідомив представник Пентагону, близько 50 ракет “Томагавк” випущені по території авіабази сирійських урядових сил у районі міста Хомс.
З цієї авіабази у вівторок вранці сирійська авіація завдала удару по місто Хан-Шейхун в провінції Ідліб, імовірно з застосуванням хімічної зброї. Жертвами тієї атаки стали десятки мирних жителів.
За словами іншого американського чиновника, під атаки кораблів з Середземного моря потрапили відразу кілька сирійських військових об’єктів.