США атакували Сирію крилатими ракетами

Як повідомив представник Пентагону, близько 50 ракет “Томагавк” випущені по території авіабази сирійських урядових сил у районі міста Хомс.

З цієї авіабази у вівторок вранці сирійська авіація завдала удару по місто Хан-Шейхун в провінції Ідліб, імовірно з застосуванням хімічної зброї. Жертвами тієї атаки стали десятки мирних жителів.

За словами іншого американського чиновника, під атаки кораблів з Середземного моря потрапили відразу кілька сирійських військових об’єктів.