США атаковали Сирию крылатыми ракетами

Как сообщил представитель Пентагона, около 50 ракет “Томагавк” выпущены по территории авиабазы ​​сирийских правительственных сил в районе города Хомс.

С этой авиабазы ​​во вторник утром сирийская авиация нанесла удар по город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно с применением химического оружия. Жертвами той атаки стали десятки мирных жителей.

По словам другого американского чиновника, под атаки кораблей из Средиземного моря попали сразу несколько сирийских военных объектов.