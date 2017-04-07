США атаковали Сирию крылатыми ракетами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как сообщил представитель Пентагона, около 50 ракет “Томагавк” выпущены по территории авиабазы сирийских правительственных сил в районе города Хомс.
С этой авиабазы во вторник утром сирийская авиация нанесла удар по город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно с применением химического оружия. Жертвами той атаки стали десятки мирных жителей.
По словам другого американского чиновника, под атаки кораблей из Средиземного моря попали сразу несколько сирийских военных объектов.