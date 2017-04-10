Р.Тиллерсон прибыл на встречу министров G7 в Италию

Ожидается, что сирийскую проблему участники встречи обсудят утром 11 апреля. Вместе с членами "Группы семи" в этой части работы примут участие министры иностранных дел Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании и Катара.

Глава МИД Италии Анджелино Альфано назвал целью сирийской сессии предотвращение "опасной военной эскалации" шестилетнего конфликта. Британские СМИ сообщили, что Лондон будет настаивать на введении новых санкций в отношении России, если она откажется разорвать отношения с режимом Б.Асада.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет "Томагавк" аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Таким был ответ на химическую атаку в городе Хан-Шейхун 4 апреля, в которой Запад обвиняет режим Б.Асада.