Б.Джонсон и Р.Тиллерсон обсудили поддержку Россией Б.Асада
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсон поддержку Россией сирийского президента Башара Асада. Об этом в своем микробологе в Twitter сообщил глава МИД Великобритании, передает УНН.
"Поддержка Россией Асада - основная тема переговоров, которые были только с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон накануне встречи с коллегами из G7 в Италии", - написал Б. Джонсон.
Как сообщал УНН, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Италию на двухдневную встречу министров "Группы семи" (G7) промышленно развитых стран, которые планируют отдельное заседание посвятить кризису в Сирии.