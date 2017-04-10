Б.Джонсон и Р.Тиллерсон обсудили поддержку Россией Б.Асада

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41041 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102495 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156935 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116645 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116596 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112592 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104277 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107081 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103577 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153737 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Б.Джонсон и Р.Тиллерсон обсудили поддержку Россией Б.Асада

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсон поддержку Россией сирийского президента Башара Асада. Об этом в своем микробологе в Twitter сообщил глава МИД Великобритании, передает УНН.

"Поддержка Россией Асада - основная тема переговоров, которые были только с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон накануне встречи с коллегами из G7 в Италии", - написал Б. Джонсон.

Как сообщал УНН, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Италию на двухдневную встречу министров "Группы семи" (G7) промышленно развитых стран, которые планируют отдельное заседание посвятить кризису в Сирии.

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