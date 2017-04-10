Б.Джонсон и Р.Тиллерсон обсудили поддержку Россией Б.Асада

"Поддержка Россией Асада - основная тема переговоров, которые были только с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон накануне встречи с коллегами из G7 в Италии", - написал Б. Джонсон.

Как сообщал УНН, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Италию на двухдневную встречу министров "Группы семи" (G7) промышленно развитых стран, которые планируют отдельное заседание посвятить кризису в Сирии.