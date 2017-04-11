Т.Мей и Д.Трамп намерены убедить Россию прекратить "союз" с Б.Асадом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Британский премьер Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и заявили о намерении убедить Россию, что союз с президентом Сирии Башаром Асадом не в ее интересах. Об этом сообщается на сайте британского правительства, передает УНН.
"Премьер-министр (Великобритании Т.Мей) и президент (США Д.Трамп) сошлись на том, что сейчас есть уникальная возможность убедить Россию, что ее союз с Асадом больше не соответствует ее стратегическим интересам", - говорится в сообщении.
Стороны также пришли к выводу, что Иран является угрозой для Ближнего Востока.
Кроме того, они обсудили предстоящий визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
"Они согласились, что визит госсекретаря Р.Тиллерсон в Москву на этой неделе дает возможность достичь прогресса на пути к решению, которое позволит обеспечить долгосрочное политическое урегулирование", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсон поддержку Россией сирийского президента Башара Асада.