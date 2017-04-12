Д.Трамп назвал президента Сирии "животным"

Кроме того, американский президент высказал мнение, что если бы Россия не поддерживала нынешнюю власть Сирии, то в этой стране не было бы проблем.

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, у вас бы не было сейчас проблемы", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос о Б.Асада.

Напомним, президент США заявил, что не планирует расширение участия в Сирии.

Как сообщал УНН, британский премьер Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и заявили о намерении убедить Россию, что союз с президентом Сирии Башаром Асадом не в ее интересах.