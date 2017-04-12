Президент США заявив, що не планує розширення участі в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox Business заявив, що Вашингтон не планує значне розширення своєї участі у військовому конфлікті в Сирії, передає УНН.
“Ми не підемо в Сирію,” — сказав Д.Трамп, не уточнивши, які саме дії Сполучені Штати не мають наміру робити в Сирії.
При цьому американський президент прокоментував нанесений за його наказом авіаудар ракетами “Томагавк” по аеродрому Шайрат в сирійській провінції Хомс.
“Те, що я зробив, мало бути зроблено адміністрацією (попереднього президента США Барака) Обами задовго до того, як я це зробив,” — зазначив Д.Трамп, додавши: “Я думаю, що зараз Сирії буде набагато краще, ніж було”.
Нагадаємо, рано зранку у п’ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет “Томагавк” по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.
Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.