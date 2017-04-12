Президент США заявил, что не планирует расширение участия в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что Вашингтон не планирует значительное расширение своего участия в военном конфликте в Сирии, передает УНН.
"Мы не пойдем в Сирию", - сказал Д.Трамп, не уточнив, какие именно действия США не намерены делать в Сирии.
При этом американский президент прокомментировал нанесен по его приказу авиаудар ракетами "Томагавк" по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс.
"То, что я сделал, должно быть сделано администрацией (предыдущего президента США Барака) Обамы задолго до того, как я это сделал", - отметил Д.Трамп, добавив: "Я думаю, что сейчас Сирии будет намного лучше, чем было" .
Напомним, рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этом газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.