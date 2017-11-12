Восковая фигура Гитлера в музее Индонезии вызвала возмущение у правозащитников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Восковую фигуру Адольфа Гитлера на фоне изображения концентрационного лагеря Аушвиц убрали из индонезийского музея De Arca после критики правозащитных групп. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.
Отмечается, что скульптура Гитлера была установлена в 2014 году и, по словам сотрудников музея, была одним из самых популярных объектов для селфи.
Как отмечается, экспонат соседствовал с фигурами соучредителя Apple Стива Джобса и актрисы Скарлетт Йоханссон.
В музее также добавили, что на фигуру Гитлера раньше "никто не жаловался".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телефонная книга Гитлера продали на аукционе
Однако правозащитники, обратили внимание на экспонат, жестко раскритиковали его.
Заместитель главы Центра Симона Визенталя, занимающийся изучением Холокоста и борьбой с антисемитизмом, отметил, что фигура Гитлера на фоне концлагеря в музее под открытым высмеивает его жертв.
После публичного скандала музей решил исключить скульптуру из экспозиции.
Напомним, рассекреченные документы из архивов ЦРУ косвенно подтверждают, что нацистский лидер Адольф Гитлер покончил с собой в 1945 году , а бежал в Латинскую Америку.
Как сообщал ранее УНН, власти ФРГ считает недопустимым использовано пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсер сравнения президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером .