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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 24436 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 77892 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 79301 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 96990 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 98681 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74520 просмотра

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Восковая фигура Гитлера в музее Индонезии вызвала возмущение у правозащитников

Восковая фигура Гитлера в музее Индонезии вызвала возмущение у правозащитников

Киев  •  УНН

 • 49234 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Восковую фигуру Адольфа Гитлера на фоне изображения концентрационного лагеря Аушвиц убрали из индонезийского музея De Arca после критики правозащитных групп. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Отмечается, что скульптура Гитлера была установлена ​​в 2014 году и, по словам сотрудников музея, была одним из самых популярных объектов для селфи.

Как отмечается, экспонат соседствовал с фигурами соучредителя Apple Стива Джобса и актрисы Скарлетт Йоханссон.

В музее также добавили, что на фигуру Гитлера раньше "никто не жаловался".

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Однако правозащитники, обратили внимание на экспонат, жестко раскритиковали его.

Заместитель главы Центра Симона Визенталя, занимающийся изучением Холокоста и борьбой с антисемитизмом, отметил, что фигура Гитлера на фоне концлагеря в музее под открытым высмеивает его жертв.

После публичного скандала музей решил исключить скульптуру из экспозиции.

Напомним, рассекреченные документы из архивов ЦРУ косвенно подтверждают, что нацистский лидер Адольф Гитлер покончил с собой в 1945 году , а бежал в Латинскую Америку.

Как сообщал ранее УНН, власти ФРГ считает недопустимым использовано пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсер сравнения президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером .

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