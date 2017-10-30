Розсекречені документи ЦРУ ставлять під сумнів самогубство Гітлера

Агент під кодовою назвою Cimelody-3 повідомив, що його інформатор спілкувався з колишнім есесівцем Філіпом Сітроеном, який нібито зустрічався з Гітлером після війни.

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У повідомленні наголошується, що, будучи співробітником Королівської голландської пароплавної компанії, Сітроен заявляв, що майже кожен місяць контактував з фюрером під час відряджень з Венесуели в Колумбію.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп пообіцяв опублікувати всі документи, що стосуються справи про вбивство 35-го президента країни Джона Кеннеді.