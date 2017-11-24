В Германии активисты установили мемориал Холокоста возле дома ультраправого политика

Б.Хёке является председателем фракции "Альтернатива для Германии" федеральной земли Тюрингия, известный своим антисемитизмом и позицией за выход Германии из НАТО. Политик отличился своими неонацистскими взглядами, а также призывами прекратить немцам каяться за события Второй мировой войны. Большой резонанс вызвало его высказывание относительно Мемориала жертвам Холокоста, который он назвал "памятником позора".

Установленный мемориал, который привлек внимание СМИ всего мира, является копией берлинского Мемориала жертвам Холокоста. Проект получил широкую поддержку в немецком обществе: с помощью краудфандинга активисты за короткий промежуток времени собрали около 69 тысяч евро на содержание мемориала в надлежащем состоянии.

Как отметили активисты "Центра политической красоты", демонтировать мемориал возможно только при условии, если Б.Хёке "упадет на колени" и публично извинится за действия Германии в годы Второй мировой войны.

Напомним, восковая фигура Гитлера в музее Индонезии вызвала возмущение у правозащитников.