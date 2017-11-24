В Германии активисты установили мемориал Холокоста возле дома ультраправого политика

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82066 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 74588 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 81486 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88316 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120126 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115638 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145638 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107408 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108836 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113368 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Германии активисты установили мемориал Холокоста возле дома ультраправого политика

В Германии активисты установили мемориал Холокоста возле дома ультраправого политика

Киев  •  УНН

 • 11416 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Рядом с домом ультраправого политика Бьорна Хёке активисты немецкого арт-объединения "Центр политической красоты" выкупили участок земли и установили мемориал, посвященный жертвам Холокоста, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Б.Хёке является председателем фракции "Альтернатива для Германии" федеральной земли Тюрингия, известный своим антисемитизмом и позицией за выход Германии из НАТО. Политик отличился своими неонацистскими взглядами, а также призывами прекратить немцам каяться за события Второй мировой войны. Большой резонанс вызвало его высказывание относительно Мемориала жертвам Холокоста, который он назвал "памятником позора".

Установленный мемориал, который привлек внимание СМИ всего мира, является копией берлинского Мемориала жертвам Холокоста. Проект получил широкую поддержку в немецком обществе: с помощью краудфандинга активисты за короткий промежуток времени собрали около 69 тысяч евро на содержание мемориала в надлежащем состоянии.

Как отметили активисты "Центра политической красоты", демонтировать мемориал возможно только при условии, если Б.Хёке "упадет на колени" и публично извинится за действия Германии в годы Второй мировой войны.

Напомним, восковая фигура Гитлера в музее Индонезии вызвала возмущение у правозащитников.

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