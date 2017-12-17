Глава МВД Германии поддержал введение должности комиссара по антисемитизму
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Глава МВД Германии Томас де Мезьер выступил за введение должности комиссара по антисемитизму в новом правительстве Федеративной Республики Германия, передает УНН со ссылкой на Bild am Sonntag.
“Я думаю, введение должности комиссара по антисемитизму является верным шагом не только из-за последних инцидентов”, — говорится в сообщении главы МВД ФРГ немецкому изданию.
Ранее немецкое правительство осудило антисемитские и антиизраильские акции, прошедшие в немецких городах в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Так, в одном из округов Берлина демонстранты жгли флаги Израиля в знак протеста против этого решения.
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По информации немецкого издания, введение должности комиссара одобрили и независимые эксперты в МВД.
“Речь идет о росте пренебрежительных замечаний, неуместных шуток и о дискриминирующем поведении в отношении наших еврейских сограждан. Антисемитизму никогда больше не позволят охватить Германию”, — отметил министр.
Напомним, в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля в секторе Газа и на территории Палестинской Автономии начались массовые акции протеста, которые, в некоторых случаях, приобретали насильственный характер со столкновениями с израильскими правоохранителями и военными.