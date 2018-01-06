В блоке Меркель хотят высылать из ФРГ мигрантов-антисемитов

“Кто отвергает жизнь евреев в Германии или ставит под вопрос право на существование Израиля, тем нет места в нашей стране”, — говорится в черновом варианте предложения фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, который есть в распоряжении издания Die Welt.

Прежде ХДС/ХСС хотят, чтобы к мигрантам-антисемитам в полном объеме применялись “все превентивные меры, вплоть до возможности выдворения” за пределы ФРГ. “Мы должны противостоять также антисемитизму среди мигрантов арабского и африканского происхождения”, — заявил Штефан Гарбарт (Stephan Harbarth) вице-председатель фракции ХДС/ХСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакомпания Delta обвинили в антисемитизме

Как ранее сообщало УНН, глава МВД Германии Томас де Мезьер выступил за введение должности комиссара по антисемитизму в новом правительстве Федеративной Республики Германии, а президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал бороться с антисемитизмом и напомнил об исторической ответственности Германии и о том, что означает “быть немцем”.