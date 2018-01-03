Авіакомпанію Delta звинуватили в антисемітизмі

За твердженням позивачів, Delta утискає права своїх працівників з числа євреїв та ізраїльтян. Одна з бортпровідниць компанії була звільнена в березні 2017 року нібито лише через те, що вона єврейка. Її звинуватили у тому, що вона не з’явилася на рейс, хоча, за словами позивачів, співробітниця раніше отримала дозвіл на це.

Інша бортпровідниця, яка не є єврейкою, заявила, що її відсторонили від роботи у зв’язку з тим, що вона використовувала наявний у неї сертифікат співробітника Delta, щоб забезпечити пільговий політ чоловікові-єврею. У компанії порахували, що вона порушила правила, так як нібито не була знайома з чоловіком, а пільги надаються тільки для близьких людей працівників. Співробітниця стверджує, що вона знає цю людину вже близько 40 років, а претензії Delta називає проявом антисемітизму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині активісти встановили меморіал Голокосту біля будинку ультраправого політика

У позові також йдеться, що співробітників-євреїв позбавляють можливості просунутися по службі, а обстановка на рейсах перевізника в Ізраїль нібито “ворожа” по відношенню до пасажирів. Позивачі вимагають від Delta виплати компенсації, а також відновлення на посаді звільненої співробітниці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава МВС Німеччини підтримав введення посади комісара з антисемітизму

У матеріалі наводиться заява Delta на цей рахунок. У ньому говориться, що компанія “цінує розмаїтість у всіх його проявах”, а також “абсолютно нетерпимо ставиться до дискримінації”. Представники перевізника відкинули звинувачення і заявили про готовність захищатися в суді.

Нагадаємо, в гористій місцевості недалеко від провінції Гуанакасте в Коста-Ріці зазнав аварії літак. Загинули щонайменше 12 осіб.