В горах Коста-Ріки розбився літак: 12 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В гористій місцевості недалеко від провінції Гуанакасте в Коста-Ріці зазнав аварії літак. Загинули щонайменше 12 осіб, передає УНН з посиланням на El Periodico.
“Невеликий літак зазнав аварії в гористій місцевості недалеко від провінції Гуанакасте в Коста-Ріці”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що інформацію про 12 загиблих підтвердили в поліції і в Червоному хресті.
За попередніми даними, на борту перебували 10 іноземців і два пілоти з Коста-Ріки.
Літак належав місцевій авіакомпанії Nature Air.
Як повідомляв УНН, у Австралії зазнав аварії гідролітак, внаслідок чого щонайменше шість людей загинули.