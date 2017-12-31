В Австралії розбився гідролітак, щонайменше шість осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Австралії зазнав аварії гідролітак, внаслідок чого щонайменше шість людей загинули, передає УНН з посиланням на “ВВС Україна”.
“Шестеро людей загинули в результаті аварії гідролітака над річкою Хоксбері в Австралії”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що інцидент стався за 50 км від Сіднея.
Повідомляється, що за непідтвердженими повідомленнями, серед жертв — 11-річний хлопчик, пілот і четверо громадян Британії.
Як повідомляв УНН, у США внаслідок аварії літака загинули четверо людей.