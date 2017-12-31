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В Австралии разбился гидросамолет, по меньшей мере шесть человек погибли

Киев • УНН

 • 10120 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Австралии потерпел крушение гидросамолет, в результате чего по меньшей мере шесть человек погибли, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.

В Австралии разбился гидросамолет, по меньшей мере шесть человек погибли

“Шесть человек погибли в результате аварии гидросамолета над рекой Хоксбери в Австралии”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что инцидент произошел в 50 км от Сиднея.

Сообщается, что по неподтвержденным сообщениям, среди жертв — 11-летний мальчик, пилот и четверо граждан Великобритании.

Как сообщал УНН, в США в результате крушения самолета погибли четыре человека.

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