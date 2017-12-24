У США внаслідок аварії літака загинули четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В результаті аварії двомоторного літака в американському штаті Флорида загинули чотири человекаю Про це повідомляє телеканал WFLA, передає УНН.
Літак розбився в кінці злітно-посадкової смуги в аеропорту біля Бен-Дюрранса-роуд.
Причини аварії невідомі. За попередніми даними, в районі спостерігалися погані погодні умови.
Як повідомляв УНН, в місті Кано на північному заході Нігерії в результаті ДТП загинули 11 подружок нареченої .