У СБУ розповіли, скільки замахів на високопосадовців розслідують

Як розповіли у прес-службі, Головним слідчим управлінням спецслужби розслідується кримінальне провадження за підозрою Надії Савченко та Володимира Рубана у низці злочинів, у тому числі, за статтею "посягання на життя державного чи громадського діяча".

Крім того, у відомстві зазначили, що у цьому році розслідували ще одне кримінальне провадження, де йшлося і про замахи на життя високопосадовців й громадських діячів, але воно було призупинене через розшук підозрюваних.

Нагадаємо, 2 серпня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив про завершення слідства у справі Савченко-Рубана. Він наголосив, що слідство зібрало достатньо доказів щодо підготовки підозрюваними теракту.

Слідство у справі Савченко-Рубана зібрано достатні докази, які свідчать про підготовку теракту.

Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.