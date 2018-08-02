ГПУ: слідство у справі Савченко та Рубана зібрало докази щодо підготовки теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Під час слідства у справі народного депутата України Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують первинну версію про підготовку масштабного теракту в центрі української столиці. Це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Слідство по справі народного депутата України Надії Савченко і громадянина Рубана закінчено. Ми в ході цього слідства здобули всі необхідні докази, які підтверджують первинну версію про підготовку масштабного теракту в центрі української столиці, шляхом використання зброї, яка надана була зловмисникам Савченко та Рубану, з відома російських офіцерів у чині підполковника та полковника на території "ДНР", - повідомив Луценко.
Нагадаємо, ГПУ завершила слідство у справі Рубана і Савченко.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.