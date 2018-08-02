ГПУ: следствие по делу Савченко и Рубана собрало доказательства по подготовке теракта

"Следствие по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и гражданина Рубана закончено. Мы в ходе этого следствия получили все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы, путем использования оружия, предоставленного злоумышленникам Савченко и Рубану, с ведома российских офицеров в чине подполковника и полковника на территории "ДНР", - сообщил Луценко.

Напомним, ГПУ завершила следствие по делу Рубана и Савченко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК Украины. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушениях на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.