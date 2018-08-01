ГПУ завершила слідство у справі Рубана і Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народного депутата України Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Про це повідомив УНН адвокат Рубана Валентин Рибін.
"Нас повідомили у понеділок про те, що досудове розслідування справді завершене, і завершене воно у понеділок. Матеріали досудового розслідування нам нададуть з 13 серпня. Поки матеріали нам не надали", - сказав адвокат.
Рибін уточнив, що йдеться про кримінальне провадження щодо Рубана та Савченко.
Відповідаючи на запитання УНН про те, чому матеріали справи мають надати для ознайомлення тільки з 13 серпня, адвокат сказав: "Насправді, це певна новела, тому що після отримання повідомлення про завершення досудового розслідування сторона захисту має у будь-який момент ознайомитися з матеріалами провадження".
Як повідомляв УНН, 26 липня Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляв, що справа щодо Савченко та Рубана буде завершена протягом найближчих кількох днів.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.