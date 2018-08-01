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ГПУ завершила следствие по делу Рубана и Савченко

ГПУ завершила следствие по делу Рубана и Савченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Генеральной прокуратуры Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом сообщил УНН адвокат Рубана Валентин Рыбин.

"Нам сообщили в понедельник о том, что досудебное расследование действительно завершено, и завершено оно в понедельник. Материалы досудебного расследования нам предоставят с 13 августа. Пока материалы нам не предоставили", - сказал адвокат.

Рыбин уточнил, что речь идет об уголовном производстве в отношении Рубана и Савченко.

Отвечая на вопрос УНН о том, почему материалы дела должны предоставить для ознакомления только с 13 августа, адвокат сказал: "На самом деле, это некая новелла, потому что после получения сообщения о завершении досудебного расследования сторона защиты должна в любой момент ознакомиться с материалами производства".

Как сообщал УНН, 26 июля Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что дело в отношении Савченко и Рубана будет завершено в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК Украины. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.

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