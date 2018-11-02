В СБУ рассказали, сколько покушений на высокопоставленных лиц расследуют
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Главное следственное управление Службы безопасности Украины в этом году расследовало два уголовных производства в отношении посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ в ответе на запрос УНН.
Как рассказали в пресс-службе, Главным следственным управлением спецслужбы расследуется уголовное производство по подозрению Надежды Савченко и Владимира Рубана в ряде преступлений, в том числе, по статье "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".
Кроме того, в ведомстве отметили, что в этом году расследовали еще одно уголовное производство, где речь шла о покушениях на жизнь высокопоставленных и общественных деятелей, но оно было приостановлено из-за розыска подозреваемых.
Напомним, 2 августа 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил о завершении следствия по делу Савченко-Рубана. Он отметил, что следствие собрало достаточно доказательств подготовки подозреваемыми теракта.
Следствием по делу Савченко-Рубана собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о подготовке теракта.
Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.