В СБУ рассказали, сколько покушений на высокопоставленных лиц расследуют

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Главное следственное управление Службы безопасности Украины в этом году расследовало два уголовных производства в отношении посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ в ответе на запрос УНН.

Как рассказали в пресс-службе, Главным следственным управлением спецслужбы расследуется уголовное производство по подозрению Надежды Савченко и Владимира Рубана в ряде преступлений, в том числе, по статье "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".

Кроме того, в ведомстве отметили, что в этом году расследовали еще одно уголовное производство, где речь шла о покушениях на жизнь высокопоставленных и общественных деятелей, но оно было приостановлено из-за розыска подозреваемых.

Напомним, 2 августа 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил о завершении следствия по делу Савченко-Рубана. Он отметил, что следствие собрало достаточно доказательств подготовки подозреваемыми теракта.

Следствием по делу Савченко-Рубана собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о подготовке теракта.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.

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