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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У СБУ пояснили ситуацію з е-деклараціями працівників спецслужби

У СБУ пояснили ситуацію з е-деклараціями працівників спецслужби

Київ • УНН

 • 12148 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Усі співробітники Служби безпеки України, які мали відповідно до закону “Про запобігання корупції” заповнити електронні деклараці до 30 жовтня 2016 року, оформили їх належним чином та засвідчили дані особистим електронним підписом, однак, відповідно до законодавства, дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу. Про це йдеться у повідомленні СБУ на сторінці у соцмережі Facеbook, передає УНН.

"Керівництво СБУ вчасно заповнило “е-декларації”. Усі співробітники Служби безпеки України, які мали відповідно до закону України “Про запобігання корупції” заповнити “е-декларації” до 30 жовтня 2016-ого, оформили їх належним чином та засвідчили дані особистим електронним підписом. Водночас, відповідно до законодавства, дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що стаття 52-1 закону “Про запобігання корупції” передбачає розробку НАЗК "особливого порядку фінансового контролю щодо осіб, які займають посади у державних органах, що здійснюють оперативно-розшукову, контррозвідувальну й розвідувальну діяльність, у спосіб, що унеможливлює розкриття їх належності до зазначених органів".

"Наразі цей порядок ще не розроблено. З метою неухильного виконання приписів закону та нерозголошення інформації з обмеженим доступом у Службі було організовано електронне декларування співробітників зі збереженням поданих ними відомостей на спеціально відведених ресурсах. Про це своєчасно поінформовано НАЗК. Зазначене обумовлене тим, що інформація про особовий склад СБУ, яка має міститися в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в обсязі, передбаченому статтею 46 закону, становить державну таємницю", - зазначили у СБУ.

Як зазначається, це випливає з положень статті 8 закону “Про державну таємницю”, статті 9 закону “Про контррозвідувальну діяльність”, статті 28 закону “Про Службу безпеки України”, зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

"Відповідність задекларованих співробітниками СБУ даних зможуть повною мірою перевірити представники Національного агентства з питань запобігання корупції у визначеному законом порядку", - йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

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