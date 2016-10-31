В СБУ объяснили ситуацию с е-декларациями работников спецслужбы

"Руководство СБУ вовремя заполнило "е-декларации". Все сотрудники Службы безопасности Украины, которые должны в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" заполнить "е-декларации" до 30 октября 2016-го, оформили их надлежащим образом и заверили данные личное электронное подписью. В то же время, в соответствии с законодательством, данные сотрудников спецслужбы не могут быть доступны широкой общественности", - говорится в сообщении.



В спецслужбе отметили, что статья 52-1 закона "О предупреждении коррупции" предусматривает разработку НАПК "Особого порядка финансового контроля в отношении лиц, занимающих должности в государственных органах, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную и разведывательную деятельность, таким образом, что делает невозможным раскрытие их принадлежности к указанным органам".

"Пока что этот порядок еще не разработали. С целью неукоснительного выполнения предписаний закона и неразглашения информации с ограниченным доступом в Службе было организовано электронное декларирование сотрудников с сохранением представленных ими сведений на специально отведенных ресурсах. Об этом своевременно проинформировали НАПК. Указанное обусловлено тем, что информация о личном составе СБУ, которая должна содержаться в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в объеме, предусмотренном статьей 46 закона, составляет государственную тайну", - отметили в СБУ.

Как отмечается, это следует из положений статьи 8 закона "О государственной тайне", статьи 9 закона "О контрразведывательной деятельности", статьи 28 закона "О Службе безопасности Украины", свода сведений, составляющих государственную тайну.

"Соответствие задекларированных сотрудниками СБУ данных смогут в полной мере проверить представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в определенном законом порядке", - говорится в сообщении.