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У СБУ не змогли обгрунтувати маски-шоу "Альфи" в Укроборонпромі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Служба безпеки України не змогла назвати підстави залучення спецпризначенців "Альфи" до обшуку в "Укроборонпромі" 3 грудня, повідомляє УНН.

У СБУ не змогли обгрунтувати маски-шоу "Альфи" в Укроборонпромі

У відповідь на інформаційний запит у СБУ обмежилися загальними формулюваннями.

"Співробітники Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України забезпечували реалізацію співробітниками СБУ процесуальних дій в установленому законодавством порядку", - заявили у СБУ.

Також додали, що вказані слідчі дії здійснювалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Водночас, залучення СБУ має бути обгрунтованим, кажуть адвокати. Інакше, це продовження ганебної практики "маски-шоу".

"Залучення "спецназу" до проведення обшуків завжди було предметом дискусій на державному та суспільному рівні. У результаті, до чинного Кримінального процесуального кодексу України було внесено низку змін, покликаних подолати зловживання. А всередині СБУ, Національної поліції, НАБУ, ДБР, Податкової міліції були розроблені та доведені до особового складу внутрішні адміністративні документи. На даний час можна стверджувати, що зміни до кодексу, обговорення, внутрішні адміністративні розпорядження по відомствам, не дали очікуваного результату. "Маски шоу" як подорожували країною, так і подорожують. Головною причиною такої ситуації є недосконалість норм процесуального кримінального законодавства. І навіть після внесення змін до КПК України, які у суспільстві називають "Маски шоу стоп", слідчі та прокурори приводять озброєних людей у масках на обшук без підстав на те", - розповідає Дмитро Онученко, адвокат, партнер юридичної компанії "ЮніМайндс".

Він виділяє випадки, коли залучення спецпідрозділу є насправді доцільним, а саме: обшук поєднаний з затриманням небезпечного злочинця, групи злочинців, існування фізичної загрози працівникам правоохоронного органу, попередження знищення доказів під час затримання та огляду, попередження втечі осіб, які мають бути затримані та інші об’єктивні випадки. У решті випадків залучення спецназу може пояснюватися бажанням слідчих СБУ додати обшуку "яскравості".

Додамо, що за свою історію існування спецсили "Альфи" неодноразово залучались до дійсно серйозних операцій, як то затримання озброєних банд та розвідувально-диверсійних груп, охорони представників посольств та учасників судових процесів, боротьби з бойовиками та піратами, ліквідації наркопритонів. Усі ці випадки об’єднує наявність інформації про озброєний супротив правоохоронцям та судочинству.

Втім, були і політичні справи: у 2009 році "Альфа" долучалася до обшуку "Нафтогазу", у 2010 році затримувала Юрія Луценка, у 2013 році долучалася до обшуку "Укрспецекспорту", у 2015 році супроводжувала кримінальне переслідування Геннадія Корбана. До речі, коли Юрій Луценко став Генпрокурором, він підписав наказ про обов’язкове погодження залучення "Альфи" з Генпрокурором, його заступниками або обласними прокурорами.

Нагадаємо, 3 грудня СБУ разом зі спецпризначенцями "Альфи" провели обшук в "Укроборонпромі" та "Укрспецекспорті". Саме у цей день призначався новий очільник державного оборонного концерну Юрій Гусєв. СБУ заявила, що підозрює службовців "Укрспецекспорту" та їх пакистанського агента Raviana у підривній діяльності. Втім, за іншими даними, активність СБУ мотивована конкурентною боротьбою між двома пакистанськими агентами "Укрспецекспорту" Raviana та Trojans. Останній з 2014 року займав монопольне положення за напрямком співробітництва "Укрспецекспорту" та Пакистану, аж поки на початку 2020 року не повернулася на український ринок Raviana (детальніше тут).

За останніми даними, СБУ має лише двох свідків "держзради" в "Укрспецекспорті", які нещодавно були звільнені на підставі недотримання своїх службових обов'язків, а отже щонайменше мають особистий мотив помсти керівництву. Та покази навіть цих свідків спростовують звинувачення СБУ (детальніше тут).

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