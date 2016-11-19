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У САП немає підозрюваних у "справі Манафорта" – Н.Холодницький

У САП немає підозрюваних у "справі Манафорта" – Н.Холодницький

Київ • УНН

 • 10355 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Спеціалізованої антикорупційної прокуратури немає підстав для оголошення підозри тим чи іншим особам за епізодом незаконних грошових виплат з тіньової каси Партії регіонів американському політтехнологу Полу Манафорту. Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив глава САП Назар Холодницький, передає УНН.

Як заявив прокурор, за три місяці, що минуло, розслідування по епізоду нелегального отримання Манафортом коштів від Партії регіонів так і не просунулося, а особистість особи, яка розписувалася в "амбарній книзі" ПР за отримання грошей нібито для Манафорта, експертам встановити не вдалося.

"Всі підписи більш-менш схожі. Але хто розписувався — невідомо, там просто підпис. Це просто розчерк невідомо-кого. На сьогодні підстав для оголошення підозри, тим більше Манафорту, немає", – зазначив Н.Холодницький.

Глава САП, при цьому, звернув увагу на те, що підписів самого Манафорта у документах "чорної бухгалтерії" ПР немає. "Зверніть увагу, що там, у "амбарній книзі", є лише прізвище Манафорт. І немає жодного його підпису. Завтра можуть з'явитися такі самі скани, тільки щодо Валентини Самар на три мільйони доларів. Може ж таке бути? Чи щодо Холодницького, чи щодо Ситника. Дуже вигідно зараз робити такі скани", – підкреслив він.

Як повідомляв УНН, антикорупційні прокурори попросили НАБУ провести окремі слідчі дії у кримінальному провадженні щодо “чорної бухгалтерії” ПР.

Нагадаємо, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. За його словами, він передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів колишнім і нинішнім чиновникам.

Українські Національні Новини

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