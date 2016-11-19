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У САП нет подозреваемых по "делу Манафорта" - Н.Холодницкий

У САП нет подозреваемых по "делу Манафорта" - Н.Холодницкий

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. У Специализированной антикоррупционной прокуратуры нет оснований для объявления подозрения тем или иным лицам по эпизоду незаконных денежных выплат с теневой кассы Партии регионов американскому политтехнологу Полу Манафорту. Об этом в интервью ZN.UA сообщил глава САП Назар Холодницкий, передает УНН.

Как заявил прокурор, за три месяца, что прошло, расследование по эпизоду нелегального получения Манафортом средств от Партии регионов так и не продвинулось, а личность лица, что расписывалась в "амбарные книге" ПР за получение денег якобы для Манафорта, экспертам установить не удалось.

"Все подписи более или менее похожи. Но кто расписывался - неизвестно, там просто подпись. Это просто росчерк неизвестно кого. На сегодня оснований для объявления подозрения, тем более Манафорту, нет", - отметил Н.Холодницкий.

Глава САП, при этом, обратил внимание на то, что подписей самого Манафорта в документах "черной бухгалтерии" ПР нет. "Обратите внимание, что там, в " амбарные книге ", есть только фамилия Манафорт. И нет ни одной его подписи. Завтра могут появиться такие же сканы, только по Валентине Самар на три миллиона долларов. Может же такое быть? Или по Холодницкому или по Сытнику. Очень выгодно сейчас делать такие сканы ", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, антикоррупционные прокуроры попросили НАБУ провести отдельные следственные действия в уголовном производстве по "черной бухгалтерии" ПР.

Напомним, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. По его словам, он передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов бывшим  и нынешним чиновникам.

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