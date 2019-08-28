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У Salateira готували непридатні до вживання сендвічі та десерти - контролери

У Salateira готували непридатні до вживання сендвічі та десерти - контролери

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві здійснили планову перевірку одного зі столичних ресторанів Salateira, передає УНН із посилання на повідомлення пресслужби управління.

Йдеться про ресторан, розташований за адресою: вул. Гришка, 3 А.

"При лабораторному випробуванні зразків харчових продуктів, відібраних в ресторані Салатейра, виявлено порушення вимог п. 1 ч.2 ст. 20, п.3 ч.1 ст. 49 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів, що створюють загрозу життю та здоров'ю людини", - розповіли контролери.

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Зокрема, контролери встановили, що не відповідає за мікробіологічними показниками Постанові №139 про затвердження Державних санітарних правил і норм "Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування" сендвіч "Поло" під замовлення (власного виробництва), сендвіч "Капрезе", десерт "Банофі" та десерт "Тірамісу".

"Відповідно до ст. 1 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" вищезазначені харчові продукти є непридатним харчовим продуктом. Виявлені порушення становлять загрозу для життя та здоров'я людини", - підкреслили в управлінні.

Контролери прийняли рішення про тимчасове припинення діяльності з виробництва та обігу вказаних харчових продуктів терміном на 10 днів і зобов’язали керівництво закладу провести коригувальні дії щодо усунення виявлених порушень.

Як повідомляв УНН, в Україні ситуація з якістю продуктів харчування негативна: кожен другий товар на полицях магазинів — фальсифікований. Погіршення якості вітчизняних продуктів харчування — наслідок провальної реформи, вважають експерти.

“У вересні 2014 року в Україні була зруйнована система захисту прав споживачів, санепідстанція, фітосанітарія, ветсанітарія. Це все призвело до того, що на сьогодні ми не маємо системного контролю”, — зазначив експерт Олексій Дорошенко.

Окрім цього, погіршення якості продуктів харчування в Україні, у тому числі збільшення фальсифікату на полицях вітчизняних магазинів, експерти пов’язують і з тривалою дією мораторію на перевірки бізнесу.

З 1 січня 2019 року мораторій припинив свою дію. Однак, за словами політика Сергія Тригубенка, блискавичний позитивний ефект від цього український споживач навряд чи відчує.

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