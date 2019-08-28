В Salateira готовили непригодные к употреблению сэндвичи и десерты - контроллеры
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве совершили плановую проверку одного из столичных ресторанов Salateira, передает УНН со ссылки на сообщение пресс-службы управления.
Речь идет о ресторане, расположенного по адресу: ул. Гришко, 3 А.
"При лабораторном испытании образцов пищевых продуктов, отобранных в ресторане Салатейра, выявлены нарушения требований п. 1 ч.2 ст. 20 п.3 ч.1 ст. 49 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" гигиенических требований к производству и обороту пищевых продуктов, создающих угрозу жизни и здоровью человека", - рассказали контроллеры.
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В частности, контроллеры установили, что не соответствует по микробиологическим показателям Постановлению №139 об утверждении Государственных санитарных правил и норм "Микробиологические нормативы и методы контроля продукции общественного питания" сэндвич "Поло" под заказ (собственного производства), сэндвич "Капрезе", десерт "Банофи" и десерт "Тирамису".
"Согласно ст. 1 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" вышеупомянутые продукты питания являются непригодным пищевым продуктом. Выявленные нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья человека", - подчеркнули в управлении.
Контроллеры приняли решение о временном прекращении деятельности по производству и обороту указанных пищевых продуктов сроком на 10 дней и обязали руководство заведения провести корректирующие действия по устранению выявленных нарушений.
Как сообщал УНН, в Украине ситуация с качеством продуктов питания отрицательная: каждый второй товар на полках магазинов - фальсифицированный. Ухудшение качества отечественных продуктов питания - следствие провальной реформы, считают эксперты.
"В сентябре 2014 года в Украине была разрушена система защиты прав потребителей, санэпидстанция, фитосанитария, ветсанитария. Это все привело к тому, что сегодня мы не имеем системного контроля", - отметил эксперт Алексей Дорошенко.
Кроме этого, ухудшение качества продуктов питания в Украине, в том числе увеличение фальсификата на полках отечественных магазинов, эксперты связывают и с длительным действием моратория на проверки бизнеса.
С 1 января 2019 года мораторий прекратил свое действие. Однако, по словам политика Сергея Тригубенко, молниеносный положительный эффект от этого украинский потребитель вряд ли почувствует.