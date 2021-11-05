У Саакашвілі проблеми з оком і вухом - лікар

Цитата

“Кожен день стан погіршується. Наприклад, сьогодні у нас був екстрений консиліум за участю невропатолога, а також фахівця з критичної медицини. Оглянули хворого, потім виявилося, що нам потрібен консультант офтальмолог, тому що у нього проблема з оком. Також у нього проблеми з вухом... так виходить, що у нас сьогодні близько 11 консультантів які повинні ходити у в’язницю і дивитися хворого”, — розповів Кіпшидзе.



Деталі

Він додав, що консультанти приходять до Саакашвілі з “чистими руками”. У них немає спеціальних пристроїв, що б поставити діагноз і лікувати хворого.

Доповнення

Раніше Ніколоз Кіпшидзе заявив журналістам, що стан Саакашвілі погіршився — почалися проблеми з серцем.

Контекст

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий в Тбілісі. Він засуджений заочно до трьох і шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень і в злісному використанні посадових повноважень. Ще два звинувачення, в тому числі в розтраті держкоштів на особисті потреби, поки розглядаються в суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було пред’явлено політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування.

На цьому тижні йому знадобилася допомога реаніматолога.

29 жовтня адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі у в’язниці сказав, що той все ж погодився на лікування і співпрацю з медиками.

Втім, Денисова вказує, що в цей же день він через своїх адвокатів повідомив, що перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не буде приймати ліків, що полегшують голодування, і не будуть здавати аналізів через те, що досі грузинська влада не переводить його в міську лікарню.