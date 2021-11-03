У Саакашвілі почалися проблеми із серцем - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Особистий лікар експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив журналістам, що його стан погіршився - почалися проблеми із серцем, передає УНН із посиланням на Новости Грузия.
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За словами лікаря, Саакашвілі, який голодує, сильно ослаб, у нього погіршилися показники медичних тестів і почалися проблеми з серцем.
Кіпшидзе зазначив, що стан ув’язненого вкрай нестабільний. Крім того, Саакашвілі втратив 10% своєї ваги.
“...ми отримали відповіді тестів та обговорили з консиліумом параметри. Порівняно з минулим консиліумом, який відбувся тиждень тому, результати стали гіршими. Президент ослаб і скаржиться на прискорене серцебиття”, — сказав Кіпшидзе.
За його словами, наступного разу консиліум збереться, швидше за все, у п’ятницю.
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Контекст
Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та злісному використанні службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.
29 жовтня адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі у в’язниці сказав, що той все ж таки погодився на лікування та співпрацю з медиками.
Втім, Денисова вказує, що цього ж дня він через своїх адвокатів повідомив, що перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не прийматиме ліків, що полегшують голодування, і не складатимуть аналізів через те, що досі грузинська влада не переводить його до міської лікарні.