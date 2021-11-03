У Саакашвілі почалися проблеми із серцем - лікар

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 46623 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 82859 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 77269 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 76785 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 87007 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 66420 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 63039 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 135817 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84604 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 239689 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
85%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 10849 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 12497 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 9300 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 6536 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 12033 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 103676 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 135818 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 239690 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 414066 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 404878 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19936 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25901 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26708 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28404 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78596 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Саакашвілі почалися проблеми із серцем - лікар

Київ • УНН

 • 20312 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Особистий лікар експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив журналістам, що його стан погіршився - почалися проблеми із серцем, передає УНН із посиланням на Новости Грузия.

У Саакашвілі почалися проблеми із серцем - лікар

Деталі

За словами лікаря, Саакашвілі, який голодує, сильно ослаб, у нього погіршилися показники медичних тестів і почалися проблеми з серцем.

Кіпшидзе зазначив, що стан ув’язненого вкрай нестабільний. Крім того, Саакашвілі втратив 10% своєї ваги.

“...ми отримали відповіді тестів та обговорили з консиліумом параметри. Порівняно з минулим консиліумом, який відбувся тиждень тому, результати стали гіршими. Президент ослаб і скаржиться на прискорене серцебиття”, — сказав Кіпшидзе.

За його словами, наступного разу консиліум збереться, швидше за все, у п’ятницю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Боїться за здоров’я сина: матір Саакашвілі прибула до України та зустрілася з омбудсменом

Контекст

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та злісному використанні службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.

29 жовтня адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі у в’язниці сказав, що той все ж таки погодився на лікування та співпрацю з медиками.

Втім, Денисова вказує, що цього ж дня він через своїх адвокатів повідомив, що перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не прийматиме ліків, що полегшують голодування, і не складатимуть аналізів через те, що досі грузинська влада не переводить його до міської лікарні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13