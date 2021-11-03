Боїться за здоров’я сина: матір Саакашвілі прибула до України та зустрілася з омбудсменом

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“Пані Аласанія занепокоєна станом здоров’я сина, який на сьогодні голодує 34-й день поспіль та втратив 20 кілограмів ваги. Мати побоюється, що тривале голодування може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров’я Міхеіла”, - наголосила Денісова.

Деталі

Зокрема, Денісова розповіла, що зустрілася також з українським адвокатом Саакашвілі, Євгеном Грушовцем та народним депутатом України Єлизаветою Ясько.

Омбудсмен закликала керівництво Грузії невідкладно відреагувати на погіршення стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі та надати йому можливість отримати професійну медичну підтримку у лікувальному закладі.

Також вона закликала іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які порушують права Саакашвілі та домагатися від грузинської влади відновити його права на надання медичної допомоги.

В той же час, народна депутатка Єлизавета Ясько у своєму Facebook зазначила, що сьогодні також відбулася зустріч з міністром юстиції України Денисом Малюською, на якій була присутня мати Саакашвілі.

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“Ми говорили про ситуацію в Грузії, порушення прав Михаїла Саакашвілі юридичні шляхи звільнення та його повернення до України. Існують юридичні та політичні шляхи аби захистити життя та здоров'я Михайла Саакашвілі”, - наголосила Ясько.

Ясько також додала, що грузинська влада відкидає всі прохання про допомогу і забезпечення елементарних прав Саакашвілі.

“Понад усе Гіулі Аласанія хоче аби Михайло був здоровим і був в безпеці і як громадянин України повернувся до України, бо в Грузії його вбивають”, - додала нардеп.

Контекст

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та злісному використанні службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.

29 жовтня адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі у в’язниці сказав, що той все ж таки погодився на лікування та співпрацю з медиками.

Втім, Денисова вказує, що цього ж дня він через своїх адвокатів повідомив, що перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не прийматиме ліків, що полегшують голодування, і не складатимуть аналізів через те, що досі грузинська влада не переводить його до міської лікарні.