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Боится за здоровье сына: мать Саакашвили прибыла в Украину и встретилась с омбудсменом

Киев • УНН

 • 18210 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сегодня встретилась с матерью удерживаемого в Грузии бывшего президента страны, гражданина Украины Михаила Саакашвили - Гиули Аласанией, которая прибыла в Украину. Мать заключенного политика обеспокоена голодовкой сына, и его состоянием здоровья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена.

Боится за здоровье сына: мать Саакашвили прибыла в Украину и встретилась с омбудсменом

Цитата

“Госпожа Аласания обеспокоена состоянием здоровья сына, который на сегодня голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса. Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михаила”, - отметила Денисова.

Детали

В частности, Денисова рассказала, что встретилась также с украинским адвокатом Саакашвили, Евгением Грушовцем и народным депутатом Украины Елизаветой Ясько.

Омбудсмен призвала руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Михаила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении.

Также она призвала иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Республики Грузия, которые нарушают права Саакашвили и добиваться от грузинских властей восстановить его права на оказание медицинской помощи.

В то же время, народный депутат Елизавета Ясько в своем Facebook отметила, что сегодня также состоялась встреча с министром юстиции Украины Денисом Малюськой, на которой присутствовала мать Саакашвили.

Цитата

“Мы говорили о ситуации в Грузии, нарушении прав Михаила Саакашвили и его возвращении в Украину. Существуют юридические и политические пути, чтобы защитить жизнь и здоровье Михаила Саакашвили”, - подчеркнула Ясько.

Ясько также добавила, что грузинские власти отвергают все просьбы о помощи и обеспечении элементарных прав Саакашвили.

“Более всего Гиули Аласания хочет, чтобы Михаил был здоровым и был в безопасности и как гражданин Украины вернулся в Украину, потому что в Грузии его убивают”, - добавила нардеп.

Контекст

Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и в злостном использовании должностных полномочий. Еще два обвинения, в том числе в растрате госсредств на личные нужды, пока рассматриваются в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы-было предъявлено политику 20 октября. Со дня задержания он держит голодовку. На этой неделе ему понадобилась помощь реаниматолога.

29 октября адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в тюрьме сказал, что тот все же согласился на лечение и сотрудничество с медиками.

Впрочем, Денисова указывает, что в этот же день он через своих адвокатов сообщил, что прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, не будет принимать лекарств, облегчающих голодовку, и не будут сдавать анализов из-за того, что до сих пор грузинские власти не переводят его в городскую больницу.

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