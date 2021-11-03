У Саакашвили начались проблемы с сердцем - врач

Детали

По словам врача, Саакашвили, который голодает, сильно ослаб, у него ухудшились показатели медицинских тестов и начались проблемы с сердцем.

Кипшидзе отметил, что состояние заключенного крайне нестабильно. Кроме того, Саакашвили потерял 10% своего веса.

“Мы получили ответы тестов и обсудили с консилиумом параметры. По сравнению с прошлым консилиумом, который состоялся неделю назад, результаты стали хуже. Президент ослаб и жалуется на учащенное сердцебиение”, — сказал Кипшидзе.

По его словам, в следующий раз консилиум соберется, скорее всего, в пятницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Боится за здоровье сына: мать Саакашвили прибыла в Украину и встретилась с омбудсменом

Контекст

Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и в злостном использовании должностных полномочий. Еще два обвинения, в том числе в растрате госсредств на личные нужды, пока рассматриваются в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы-было предъявлено политику 20 октября. Со дня задержания он держит голодовку. На этой неделе ему понадобилась помощь реаниматолога.

29 октября адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в тюрьме сказал, что тот все же согласился на лечение и сотрудничество с медиками.

Впрочем, Денисова указывает, что в этот же день он через своих адвокатов сообщил, что прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, не будет принимать лекарств, облегчающих голодовку, и не будут сдавать анализов из-за того, что до сих пор грузинские власти не переводят его в городскую больницу.