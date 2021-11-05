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У Саакашвили проблемы с глазом и ухом – врач

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили каждый день ухудшается. У него начались проблемы с глазом и ухом. Об этом рассказал врач Саакашвили Нико Кипшидзе в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, передает корреспондент УНН.

У Саакашвили проблемы с глазом и ухом – врач

Цитата

“Каждый день состояние ухудшается. Например, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине. Осмотрели больного, потом оказалось, что нам нужен консультант офтальмолог, потому что у него проблема с глазом. Также у него проблемы с ухом... Так получается, что у нас сегодня около 11 консультантов которые должны ходить в тюрьму и смотреть больного”, — рассказал Кипшидзе.

Детали

Он добавил, что консультанты приходят к Саакашвили с “чистыми руками”. У них нет специальных устройств, что бы поставить диагноз и лечить больного.

Дополнение

Ранее Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что состояние Саакашвили ухудшилось — начались проблемы с сердцем.

Контекст

Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и в злостном использовании должностных полномочий. Еще два обвинения, в том числе в растрате госсредств на личные нужды, пока рассматриваются в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы-было предъявлено политику 20 октября. Со дня задержания он держит голодовку.

На этой неделе ему понадобилась помощь реаниматолога.29 октября адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в тюрьме сказал, что тот все же согласился на лечение и сотрудничество с медиками.

Впрочем, Денисова указывает, что в этот же день он через своих адвокатов сообщил, что прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, не будет принимать лекарств, облегчающих голодовку, и не будут сдавать анализов из-за того, что до сих пор грузинские власти не переводят его в городскую больницу.

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