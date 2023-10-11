У Румунії автобус з 82 українцями потрапив у ДТП: серед постраждалих - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Румунії автобус із десятками пасажирів потрапив у ДТП. За даними видання Mediafax, попередньо, в автобусі перебувало 82 українця, передає УНН.
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За даними видання, постраждалим на місці надали першу медичну допомогу. Сім осіб госпіталізували, серед них - двоє дітей.
Попередньо, автобус перекинувся, оскільки у нього луснула шина.
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